Star Academy : où et à quelle heure voir Charles ce mercredi en Bretagne ?

C’est la semaine de la première demi-finale à la Star Academy 2024. Après Marine hier, c’est aujourd’hui au tour de Charles de rentrer chez lui, en Bretagne, le temps d’une journée. Il a quitté le château de Dammarie-les-Lys hier soir.





Vous avez envie d’aller voir Charles et vous vous demandez où et à quelle heure ça se passe ? On vous dit tout !







Charles sera présent à Pléneuf-Val-André dans les Côtes-d’Armor pour rencontrer ses fans de 10h à 11h30 rue Amiral Charner ! Il se dirigera ensuite à la salle du Casino de 11h30 à 12h30, pour un moment de partage avec ses fans.

Toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver TF1+.