Ici Tout Commence spoiler : Alice et Gaëtan décident de... (vidéo épisode du 7 janvier)

Ici tout commence spoiler – Alice et Gaëtan vont prendre une décision dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors qu’à la coloc ils manquent clairement d’intimité et de calme, Gaëtan interroge Alice sur son logement.











Gaëtan et Alice vivent une belle histoire d’amour et savourent un rare moment de calme dans le marais… jusqu’à l’arrivée d’Enzo et Victorine. La vie en colocation ne ménage pas le jeune couple, qui peine à trouver un instant de tranquillité en tête-à-tête.

Lorsque Gaëtan propose à Alice de se retrouver chez elle pour plus de sérénité, elle lui dépeint une situation tout aussi chaotique. Elle a une chambre chez une vieille dame nommée Huguette, qui s’avère être raciste. C’est alors qu’une idée commence à germer dans l’esprit de Gaëtan… Il va se charger de lui trouver un appart ! Alice accepte !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1084 du 7 janvier 2025, Gaëtan va chercher un appart pour Alice

