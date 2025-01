C dans l’air du 3 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 3 janvier 2025, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 3 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Peer de Jong, ancien colonel de la Marine et vice-président de l’institut Themiis, sera l’invité d’Axel de Tarlé ce soir dans C dans l’air. Auteur de l’ouvrage « Poutine, Lord of War » (éditions Mareuil), il y analyse en détail la stratégie du président russe, qualifié de nouveau « seigneur de guerre ».

Vladimir Poutine, qui occupe le pouvoir en Russie depuis 25 ans, a récemment adressé des vœux triomphalistes à la Nation, mettant en avant un pays « indépendant, libre et fort ». Sa confiance est renforcée par les avancées militaires, notamment la conquête de près de 4 000 kilomètres carrés de territoire ukrainien au cours de l’année écoulée. Toutefois, alors que l’offensive russe en Ukraine se poursuit presque trois ans après son déclenchement, des signes de dégradation économique se font sentir.



Lors de son intervention, le colonel Peer de Jong décryptera la trajectoire de Poutine, un dirigeant qui, à ses débuts, envisageait un rapprochement avec l’Otan, mais qui s’est depuis tourné vers une politique prônant un monde multipolaire. Il reviendra également sur les ambitions russes en Afrique et en Asie, et sur la manière dont Poutine a remodelé la géopolitique internationale pour s’opposer à l’hégémonie occidentale. Un rendez-vous à ne pas manquer.

⬛ Immobilier, auto, électricité… Les nouveautés de 2025

Comme chaque année, de nouvelles lois sont entrées en vigueur le 1er janvier, et les changements pour 2025 sont nombreux. À commencer par les retraites : les pensions de base ont été augmentées de 2,2 %. Faute d’adoption du budget de la Sécurité sociale, cette revalorisation a été indexée sur l’inflation, un niveau supérieur à celui de 1,6 % proposé par le gouvernement censuré de Michel Barnier.

S’ajoutent à cela la hausse du prix des mutuelles, en moyenne de 6 %, celle du tabac, avec un paquet de vingt cigarettes avoisinant désormais les treize euros, ainsi que l’augmentation du prix du timbre et de l’électricité. Dans le domaine de l’immobilier, l’interdiction de louer des logements classés G au diagnostic de performance énergétique est désormais effective. Par ailleurs, le RSA est conditionné sur tout le territoire à quinze heures hebdomadaires d’activités d’accompagnement et d’insertion.

Dans un contexte de pouvoir d’achat sous pression, la ville de Senlis, dans l’Oise, s’illustre comme l’une des meilleures communes pour sa qualité de vie et ses prix attractifs pour les cadres. Située à proximité de Paris et de l’aéroport de Roissy, cette ville au riche patrimoine historique attire de plus en plus de Franciliens en quête d’espace et de tranquillité.

Dans cette période difficile, un autre risque menace les finances des ménages : les arnaques aux colis. Ces escroqueries, souvent réalisées par l’envoi de SMS trompeurs, visent à extorquer de l’argent aux consommateurs. D’autres fraudes, comme les offres d’investissement trop alléchantes, prolifèrent également en ligne.

Alors, 2025 sera-t-elle une année noire pour le pouvoir d’achat ? Pourquoi tant de Franciliens choisissent-ils de quitter l’Île-de-France pour s’installer en périphérie ? Et comment se protéger face à la montée des arnaques ? Autant de questions qui se posent en ce début d’année.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 3 janvier 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.