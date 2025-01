Ici Tout Commence spoiler : Jasmine surprend Cléo avec... (vidéo épisode du 4 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’entre Jasmine et Cléo, la guerre est déclarée à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Alors que Teyssier et Antoine ont décidé d’embaucher Cléo comme assistante de direction, Jasmine n’apprécie pas du tout et dans quelques jours, elle va la surprendre avec Naël dans le parc !











Alors que Jasmine se promène paisiblement avec son fils, Naël se précipite soudain dans les bras de Cléo Louvin. En les apercevant, Jasmine perd son calme. L’idée de voir son enfant auprès de la femme qui lui a tant causé de souffrance et qui a tenté de l’enlever il y a quelques mois lui est insupportable.

Cléo tente de s’expliquer, mais Jasmine refuse de l’écouter. Sans hésiter, elle entraîne Naël loin de celle qu’elle considère toujours comme une menace… A-t-elle raison de se méfier encore autant de Cléo ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1104 du 4 février 2025, Jasmine surprend Cléo avec Naël

