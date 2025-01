Ici Tout Commence spoiler : Lionel découvre la vérité sur Valdine ! (vidéo épisode du 3 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Lionel va finalement découvrir la vérité sur le chef Valdine et Billie dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Lionel décide de confronter Billie au sujet de sa liaison avec Romain…











Face à Lionel, Billie ment et nie avoir trompé Tom. Mais Lionel n’est pas dupe et lui rappelle que Tom est malheureux à cause d’elle. Il la met en garde : elle ne doit pas jouer avec ses sentiments ! Billie n’avoue pas pour autant avoir succombé au charme de Romain Valdine… Mais les propos de Lionel sur Tom semble la bouleverser…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1103 du 3 février 2025, Lionel a tout compris pour Billie et Romain

