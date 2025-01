C à vous du 30 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 30 janvier 2025, invités et sommaire





🔵 Budget 2025 : une commission mixte paritaire cruciale pour le gouvernement Bayrou. On reçoit Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au Cevipof et Eric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision de l’OFCE

🔵 Affaire Dany Leprince : un procès en révision pourrait avoir lieu. Condamné pour un quadruple meurtre, il clame son innocence depuis 30 ans. Dany Leprince et son avocat, Olivier Morice, sont nos invités



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Raphaël et Théo Herrerias, membre du groupe Terrenoire La Vie, pour leur album “Protégé.e”. Ils interpréteront en live le titre “Vivre sobrement

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Thomas Roussey, chef du restaurant “Le Moulin de Cambelong” à Conques-en-Rouergue (Aveyron)

🔵 Dans la Suite de C à vous : André Manoukian pour le film “Le choix du pianiste” en salle le 29 janvier; et Leïla Slimani pour le livre “J’emporterai le feu” aux éditions Gallimard

