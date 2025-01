C à vous du 9 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 9 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Négociations avec les industriels, agriculteurs en colère, inflation … Thierry Cotillard, président du groupe « Les Mousquetaires » est l’invité de C à vous

🔵 Incendies à Los Angeles : Hollywood menacé, au moins 5 morts et 100 000 évacués. On reçoit Eric Brocardi, porte-parole de la fédération des sapeurs-pompiers



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Vincent Lagaf’ pour le grand retour du « Bigdil » tous les vendredis à partir de 21h10 sur RMC Story

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Vincent Deforce, chef étoilé du Relais & Châteaux « Au Cœur du Village » à La Clusaz

🔵 Dans la Suite de C à vous : Franck Dubosc pour le film « Un ours dans le Jura » en salle depuis le 1er janvier; et Pierre Arditi et Ludmila Mikaël pour la pièce de théâtre « Le prix » à partir du 22 janvier au théâtre Hébertot

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 9 janvier 2025 à 19h sur France 5.