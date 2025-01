Le Bigdil du 31 janvier 2025 : nouveau numéro ce soir sur RMC Story

Publicité





Le Bigdil du 31 janvier 2025 – Ce vendredi soir, Vincent Lagaf’ est aux commandes d’un nouveau numéro inédit du Bigdil.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur RMC BFM Replay.







Le Bigdil du 31 janvier 2025 : présentation

Le cinquième épisode du « Bigdil : Le retour événement » sera diffusé sur RMC Story le vendredi 31 janvier 2025. Après plus de 20 ans d’absence, l’émission culte des années 90 revient avec Vincent Lagaf’ aux commandes, accompagné de son fidèle acolyte Bill. Ce duo emblématique promet de nouvelles épreuves divertissantes et des moments inoubliables. Les candidats auront l’occasion de participer à des jeux variés, mêlant défis physiques et quiz, avec l’espoir de remporter des cadeaux prestigieux. Ne manquez pas ce rendez-vous nostalgique qui ravira les anciens fans et séduira une nouvelle génération de téléspectateurs.

