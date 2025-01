« Crime à Ramatuelle » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (31 janvier 2025)

Publicité





Ce vendredi soir sur France 3, retrouvez la rediffusion de « Crime à Ramatuelle », un téléfilm porté par Florence Pernel, Lola Dewaere, Matthieu Burnel et Florent Peyre. Dans cet épisode, Élisabeth Richard, récemment promue procureure, revient pour une nouvelle enquête au cœur de la région de Ramatuelle. À ses côtés, elle pourra une fois encore compter sur Caroline Martinez et Jérôme Leclerc.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Crime à Ramatuelle » : l’histoire

À Ramatuelle, Sébastien Lacassagne, un jeune chef d’entreprise à la tête d’une plage et d’un domaine viticole, est retrouvé assassiné à son domicile. La procureure Élisabeth Richard et la capitaine Caroline Martinez sont dépêchées sur place pour mener l’enquête. Au fil de leurs investigations, la liste des suspects ne cesse de s’allonger. Elles croisent sur les lieux le journaliste Grégoire Spaletta, dont le comportement ambigu éveille leurs soupçons. Rapidement, elles établissent un lien entre le meurtre de Lacassagne et la disparition, deux ans plus tôt, d’une jeune Suédoise qui n’était autre que l’ancienne petite amie du journaliste…

Interprètes et personnages

Avec Florence Pernel (Élisabeth Richard), Lola Dewaere (Caroline Martinez), Matthieu Burnel (Jérôme Leclerc), Florent Peyre (Grégoire Spaletta), Arièle Sémenoff (Christine Lacassagne), Pascal Legitimus (directeur du théâtre de Ramatuelle), Chloé Chaudoye (Ambre Lacombe), Cécilia Cara (Louise Garnier), Pierre Hancisse (Jules Andreotti)…



Vous désirez en savoir plus ? Rendez-vous sur France 3 ce soir dès 21h10.