Le Meilleur Pâtissier du 2 janvier : la seconde demi-finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 2 janvier 2025 – Ce jeudi soir à la télé, M6 continue la diffusion de la saison 13 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Après l’élimination de Romain il y a deux semaines, place à la seconde demi-finale sur le thème « Esprit de fêtes ».





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 2 janvier 2025, présentation de la demi-finale « Esprit de fêtes »

Les festivités battent leur plein sous la tente du Meilleur Pâtissier, avec des créations encore plus gourmandes au programme ! Avant d’atteindre la grande finale, les 4 pâtissiers amateurs en compétition n’ont qu’un seul objectif : décrocher deux tops pour se qualifier.

Épreuve créative : l’exceptionnel gâteau boule à neige

Les candidats doivent concevoir une boule à neige géante sous forme de gâteau, entièrement comestible. À travers cette création, Cyril et Mercotte souhaitent qu’ils racontent un moment marquant de leur vie. Le meilleur gâteau sera récompensé par un top.



Publicité





Épreuve technique : l’incroyable boule de Noël du chef Fabio Giambrone

Le chef pâtissier Fabio Giambrone, connu pour ses œuvres spectaculaires, dévoile les secrets de l’un de ses desserts emblématiques : « la boule de Noël et son joli village de fêtes ». Les réalisations seront jugées à l’aveugle par Cyril et Mercotte, et le meilleur gâteau remportera un top.

Épreuve surprise : revisiter la traditionnelle couronne de Noël en gâteau

Pour cette épreuve, les pâtissiers devront transformer la traditionnelle couronne de Noël en un superbe gâteau de fête. Exceptionnellement, chacun pourra bénéficier de l’aide de Cyril pendant 5 minutes, au moment de leur choix. En jeu, un dernier top qui permettra de désigner les trois finalistes.

Le Meilleur Pâtissier saison 13, rappel de la présentation de la saison

Cette année, dans « Le Meilleur Pâtissier », l’actrice Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande. Nos 14 pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, devront faire preuve de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : une saison riche en rebondissements, des épreuves revisitées et des nouveautés mémorables. À la clé, le très convoité trophée du « Meilleur Pâtissier » !