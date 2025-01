« Le temps des secrets » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (2 janvier)

Publicité





« Le temps des secrets », c’est le film inédit qui vous attend ce jeudi soir sur France 3. Un film de Christophe Barratier, avec Guillaume de Tonquédec, Mélanie Doutey, François-Xavier Demaison, Anne Charrier et Léo Campion.





A découvrir à partir de 21h05 sur France 3. Vous pouvez aussi le voir en streaming sur France.TV via sa fonction direct.







Publicité





« Le temps des secrets » : histoire

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient de terminer ses études primaires. Dans trois mois, il fera son entrée au « lycée ». Trois mois… une éternité à cet âge-là. Mais pour l’heure, c’est le début des grandes vacances, celles qui semblent infinies et pleines de promesses.



Publicité





Enfant de la ville, Marcel retrouve avec bonheur les collines d’Aubagne et d’Allauch, si chères à son cœur, celles qui deviendront les décors immortels de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère ». Là, au milieu de la nature et des grands espaces, il renoue avec son ami Lili, complice fidèle, prêt à l’entraîner dans de nouvelles aventures. À cet âge où l’insouciance commence doucement à faire place aux premiers secrets, chaque instant devient un trésor inoubliable.

Casting : interprètes

Avec dans les rôles principaux : Guillaume de Tonquédec, Mélanie Doutey, François-Xavier Demaison, Anne Charrier et Léo Campion

Bande-annonce