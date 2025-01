« 30 jours max » : votre film ce soir sur M6 (10 janvier 2025)

Publicité





« 30 jours max » de et avec Tarek Boudali, c’est le film rediffusé ce vendredi soir sur M6. Au casting de cette comédie déjantée : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, et Julien Arruti.





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l’application M6+.







Publicité





« 30 jours max » : histoire, synopsis

Rayane, un jeune policier maladroit et peureux, est constamment la cible des moqueries de ses collègues. Lorsque son médecin lui annonce à tort qu’il ne lui reste que trente jours à vivre, il décide de saisir cette ultime chance pour prouver sa valeur, devenir un héros au commissariat et conquérir le cœur de sa collègue Stéphanie. Motivé par cette révélation, il abandonne sa peur et se métamorphose en une tête brûlée prête à tout pour traquer un dangereux baron de la drogue.

Le casting

Tarek BOUDALI (Rayane), Philippe LACHEAU (Tony), Julien ARRUTI (Pierre), Vanessa GUIDE (Stéphanie), José GARCIA (le « Rat »), Marie-Anne CHAZEL (mamie de Rayane), Chantal LADESOU (mère de Pierre), Reem KHERICI (Linda), et Nicolas MARIÉ (Le commissaire)



Publicité





Le saviez-vous ?

– Le tournage s’est déroulé en 2019 à Paris, en Ile de France, mais aussi à Las Vegas

– Les vidéastes Mcfly et Carlito apparaissent de dos dans le film, à la suite d’un défi lancé par Tarek Boudali7.

– La scène dans le parking souterrain est une référence à Robert Doney Junior dans Sherlock Holmes

– La suite « 3 jours max » est sortie en salles le 25 octobre 2023

30 jours max : extrait vidéo

En attendant ce soir, voici un extrait de ce qui vous attend !