« Le tatoueur d’Auschwitz » : la série inédite ce soir sur M6 (29 janvier 2025)

« Le tatoueur d’Auschwitz » : histoire et interprètes de la série inédite d’M6 ce soir, mercredi 22 janvier 2025 – Ce mercredi soir, M6 termine la diffusion de la série inédite « Le tatoueur d’Auschwitz ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« Le tatoueur d’Auschwitz » du 29 janvier, les épisodes

Chapitre 3 : Gita, gravement malade, pousse Lale à tout risquer pour la sauver. Déterminé, il obtient des médicaments auprès du Dr Schumann, le médecin SS, mais au prix d’un compromis qui le marquera à jamais. Alors que Gita montre des signes de rétablissement et que le couple partage ses premiers instants d’intimité, leur bonheur naissant est brutalement interrompu : des gardes découvrent des bijoux cachés dans la chambre de Lale…

Chapitre 4 : Lale endure un interrogatoire brutal, contraint de révéler les noms de ses fournisseurs. Grâce à l’intervention courageuse de Gita, aidée par la détenue Ciska, il échappe de justesse à une exécution sommaire. Cependant, la vie au camp devient de plus en plus impitoyable. Les gardes finissent par envoyer femmes et enfants tziganes, dont Nadya, l’amie de Lale, vers les chambres à gaz.



Chapitre 5 : Après l’extermination des Tziganes, Lale sombre dans le désespoir, tandis que Gita s’efforce de raviver en lui une lueur d’espoir, surtout après avoir aperçu un avion allié survoler le camp. Puis, un événement exceptionnel survient : Esther, une détenue dont la grossesse a été soigneusement dissimulée aux SS par les femmes de son baraquement, donne naissance à une petite fille. Mais cet instant de bonheur sera tragiquement de courte durée…

Chapitre 6 : À l’approche des Alliés, les SS transfèrent les déportés vers d’autres camps. Séparés, Lale réussit à s’évader mais est capturé par des soldats russes, tandis que Gita trouve refuge en Pologne, également sous contrôle russe. Après bien des épreuves, ils se retrouvent enfin à Bratislava, en Slovaquie, où ils ne se quitteront plus. Pourtant, leur liberté retrouvée portera à jamais les cicatrices indélébiles de leur passé.

Interprètes et personnages

Avec Jonah Hauer King (Lale Sokolov), Harvey KEITEL (Lale Sokolov âgé), Shira Haas (Gita jeune), Anna Próchniak (Gita), Melanie LYNSKEY (Heather Morris), Jonas NAY (Stefan Baretzki), Tallulah HADDON (Hanna), Mili Eshet (Ivana)