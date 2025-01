Les 12 coups de midi du 10 janvier : Evelyne Thomas fait chuter Emilien, l’étoile toujours pas décrochée

Publicité





Les 12 coups de midi du 10 janvier 2025, 470eme victoire d’Emilien – C’est un 470ème victoire qu’a signé Emilien ce vendredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». On peut dire qu’il n’a pas tremblé dans le Coup Fatal face à une candidate totalement dénuée de connaissances mais il a ensuite buté sur une question sur Evelyne Thomas lors du Coup de Maître. Une erreur qui l’empêche de tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée !











Publicité





Les 12 coups de midi du 10 janvier, Fernando Alonso sur l’étoile mystérieuse

Avec 1.000 euros remportés aujourd’hui, la cagnotte d’Emilien monte à 1.906.204 euros de gains et cadeaux. Rappelons que sur l’étoile mystérieuse, c’est le visage de Fernando Alonso qui est apparu il y a deux jours. Mais Emilien ne l’a pas reconnu et on ne sait pas s’il a la réponse depuis.

Explications des indices menants à Fernando Alonso :

– le vélo car il est passionné de cyclisme

– le perroquet car il avait dégommé des oiseaux lors d’une course

– la vache car il avait peint une vache pour une conférence de presse

– le stade et le ballon de foot car il est devenu membre honoraire du Real Madrid

– le globe terrestre car il a parcouru le Monde pour les Grand Prix de Formule 1

Noms déjà proposés pour cette étoile : Isabelle Carré, Denis Brogniart, Isabelle Ithurburu, Lorànt Deutsch, Mireille Matthieu



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 10 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+