Ça commence aujourd’hui du 10 janvier 2025 : sommaire de l’émission en direct

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 10 janvier 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit se déroulera en direct et donnera la parole à des invités dont les ex-compagnes ont enlevé leurs enfants il y a plusieurs années.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 10 janvier 2025 à 13h55 « Leur ex-compagne a enlevé leurs enfants » (inédit)

Depuis 3 et 10 ans, une attente interminable. Depuis 3 et 10 ans, deux pères mènent un combat acharné. Depuis 3 et 10 ans, leur ex-conjointe leur a enlevé leur enfant. Cet après-midi, Gabin et Pierre-Vincent seront en direct aux côtés de Faustine Bollaert sur France 2 pour évoquer leur fille et lancer un véritable cri d’amour.

Et à 15h05 : « Ce personnage de série qui a marqué leur carrière » (rediffusion)

Faustine accueille trois personnalités emblématiques qui ont incarné des personnages cultes dans des sitcoms ou séries ayant marqué toute une génération. Ensemble, ils reviennent sur cette période marquante où leur notoriété a atteint des sommets.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 10 janvier 2025

3 et 10 ans d'une interminable attente. 3 et 10 ans de combat de 2 papas. 3 et 10 ans que leur ex-conjointe leur a arraché leur enfant.

Gabin et Pierre-Vincent seront demain en direct à 13h50 pour parler de leur fille et passer un véritable cri d'amour. #CCA pic.twitter.com/IJEm30ofvh — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) January 9, 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.