Les 12 coups de midi du 2 janvier : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée la semaine prochaine, qui s’y cache ?

Les 12 coups de midi du 2 janvier 2025, 462eme victoire d’Emilien – Et encore une victoire d’Emilien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Emilien a encore une fois buté sur deux questions du Coup de Maître et n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 2 janvier, un globe terrestre sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit donc sa cagnotte arriver à l’incroyable total de 1.864.604 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a 6 indices : un stade, un ballon de foot, un cycliste, une vache, un perroquet, et un globe terrestre. Cette étoile sera entièrement dévoilée la semaine prochaine !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Isabelle Carré, Denis Brogniart, Isabelle Ithurburu, Lorànt Deutsch

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 2 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



