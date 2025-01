« Tout ce que je veux pour Noël…c’est toi ! » et « Ticket to paradise » : vos films cet après-midi sur TF1 (2 janvier)

Publicité





Les films « Tout ce que je veux pour Noël…c’est toi ! » et « Ticket to paradise » sont au programme ce jeudi après-midi sur TF1. De quoi s’occuper en famille avant le réveillon du Nouvel An !





A suivre dès 14h sur TF1, ou via la fonction direct de TF1+.







« Tout ce que je veux pour Noël…c’est toi ! » : histoire, synopsis et interprètes (inédit)

Becca et Robby traversent une période difficile dans leur couple. Pour Noël, ils décident de s’offrir quelques jours de vacances ensemble, sans grande conviction que cela pourrait sauver leur mariage. Mais dans le charmant village de Gracious, les événements prennent une tournure inattendue.

Avec : Marisol Nichols (Becca), Kristoffer Polaha (Robby)



Et à 15h35 « Ticket to paradise » : l’histoire, les interprètes

Georgia et David, divorcés depuis des années, se retrouvent à Bali avec un objectif commun : dissuader leur fille Lily d’épouser Gede, un jeune homme qu’elle vient de rencontrer. Convaincus de lui éviter de reproduire leur propre erreur de jeunesse, ils mettent de côté leurs différends pour unir leurs forces et déployer toute leur ingéniosité afin de saboter ce mariage. Mais à force de se concentrer sur leur mission, ils risquent de perdre de vue l’essentiel : le bonheur de leur fille.

Avec : Julia Roberts (Georgia Cotton), George Clooney (David Cotton), Kaitlyn Dever (Lily Cotton), Lucas Bravo (Paul), Maxime Bouttier (Gede), Sean Lynch (Rob)