Les 12 coups de midi du 31 janvier : qui se cache sur l’étoile mystérieuse ? Réponse !

Les 12 coups de midi du 31 janvier 2025, 491ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une nouvelle victoire ce vendredi midi dans « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi n’est plus qu’à 9 victoires de passer l’incroyable barre des 500 victoires ! Il a fait fort ce midi avec un Coup de Maître à 10.000 euros.











Les 12 coups de midi du 31 janvier, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

La cagnotte d’Emilien grimpe à 1.991.865 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 7 indices : l’Annapurna en photo de fond, une grenade, une statut de la justice, un toboggan, une caravane, une lampe marocaine, et une comète. Emilien est resté sur la piste des youtubeurs, il a proposé le nom de Mister V. Mais ce n’est pas lui que l’on recherche !

Qui se cache derrière cette étoile mystérieuse ? D’après la rumeur, il s’agirait du comédien et humoriste Ahmed Sylla : l’Annapurna en photo de fond car il a joué dans le film « L’Ascension », la statue de la justice car il a incarné un avocat dans le film « Les filles du square », la grenade pour le film « Inséparables », la caravane et le burger pour des sketchs dans la série « Access », et la lampe marocaine pour le rôle de Jamel Debbouze dans sa réussite et ses participations au Marrakech Du Rire.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Didier Deschamps, France Gall, Michel Berger, Carlito, McFly, Mister V



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 31 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+v