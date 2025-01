Demain Nous Appartient du 31 janvier : la mort de Lilou ? Liam arrêté (résumé + vidéo épisode 1870 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 31 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1870 de DNA – On peut dire que Marianne l’a échappée belle dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Liam l’a ciblée et elle a bien failli mourir ! Il est désormais en fuite et activement recherché par la police… Quant à Lilou, elle est en danger de mort.





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 31 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1870

La police est activement à la recherche de Liam Desforges, désormais certain qu’il est l’agresseur du Zodiaque à l’origine des récentes agressions violentes survenues à Sète. L’adolescent suscite la stupeur de Marianne et Chloé. L’infirmière, qui l’a soutenu durant son deuil, peine à croire qu’il ait pu commettre de tels actes. Pourtant, le capitaine Feray en est convaincu : aveuglé par la douleur et la vengeance, Liam s’est attaqué avec brutalité à des innocents… Marianne n’en revient pas qu’il ait voulu la tuer alors qu’elle a accompagné sa grand-mère jusqu’au bout.

Plus tard, Liam est arrêté alors que l’exécution de Lilou est retransmise en direct. Il refuse de dire où elle se trouve et le niveau de l’eau monte… La police la retrouvera-t-elle à temps ?



Pendant ce temps, Philippine accuse la famille Roussel de vol, tandis que Christelle s’immisce dans la vie privée de Valentine.

VIDÉO Demain nous appartient du 31 janvier – extrait de l’épisode

