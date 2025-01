Les apprentis aventuriers du 30 janvier : qui a gagné l’épreuve des perles ? (résumé + replay épisode 4)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l'épisode 4 du jeudi 30 janvier 2025 – C'est parti pour l'épisode 4 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9.











Sur la plage, les garçons décident de s’occuper de faire le feu tandis que les filles vont chercher à manger. Elles trouvent manioc, coco et bananes ! Jean-Pascal prend en main le feu.

Pendant ce temps là dans la jungle, c’est beaucoup plus compliqué. Et Eddy pense déjà stratégie, il veut se rattraper auprès de Colette après l’avoir trahie sur les Cinquante. La rupture de Perle et Valentin fait beaucoup parler.

Les équipes cherchent de la nourriture, ils trouvent des noix de coco et des bananes.



Place à la première épreuve, tout le monde se prépare et rejoint Laurent. Les équipes de la jungle sont rejoints par les finalistes, tout le monde se place derrière les drapeaux.

Laurent présente l’épreuve : des murs en bambou et une ligne d’arrivée. Ils doivent creuser pour franchir les murs en bambou et franchir le plus vite possible la ligne d’arrivée !

SPOILER l’épreuve remportée par…

Dans l’épisode de vendredi, on peut déjà vous dire que c’est Hillary et Giovanni qui ont remporté l’épreuve et ils ont donc la protection de Laurent ! A l’inverse, Eddy et Anaïs finissent derniers.

Les apprentis aventuriers, le replay du 30 janvier

Si vous avez manqué l’épisode 4 ce jeudi 30 janvier 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 31 janvier à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 4.