« Les bois maudits » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (27 janvier 2025)

« Les bois maudits » : histoire et interprètes du téléfilm de France 3 ce soir, lundi 27 janvier 2025. Ce soir sur France 3, c’est une énième rediffusion du téléfilm « Les bois maudits » qui vous attend. Dans les rôles principaux, Blandine Bellavoir et Samir Boitard.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Les bois maudits » : l’histoire

Des bûcherons en pleine forêt découvrent le corps d’un homme suspendu dans les airs, maintenu par un système de cordages qui le fait ressembler à un pantin désarticulé. L’enquête est confiée à Justine Verard, qui se voit obligée de collaborer avec Mehdi Djaoud, l’homme qu’elle considère responsable de la mort de son mari, un inspecteur décédé lors d’une mission qui a mal tourné cinq ans auparavant.

Malgré ce lourd passif, les deux agents doivent s’unir pour élucider ce meurtre, alors qu’un mystère de plus en plus opaque s’épaissit au fil de l’enquête. Entre les complexités de sa vie personnelle et une enquête haletante, Justine se retrouvera prise dans un engrenage implacable, menant à un dénouement sous haute tension et un compte à rebours implacable.



Interprètes et personnages

Dans les rôles principaux : Blandine BELLAVOIR (Justine Verard), Samir BOITARD (Mehdi Djaoud), Stephan WOJTOWICZ (Yohann Pennec), Camille MOUTAWAKIL (Evelyne Bencotes), François PRAUD (Christophe Monin), Romane LIBERT (Léa Vérard), François MOREL (Père Mollaret)

Une mort mystérieuse en forêt, une enquête longue et difficile… À découvrir ce soir sur France 3.