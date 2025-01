« Pékin Express : la route des tribus légendaires », ça démarre ce soir sur M6 ! (16 janvier 2025)

Publicité





« Pékin Express, la route des tribus légendaires » au programme TV du jeudi 16 janvier 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h10 sur M6 pour le lancement de « Pékin express, la route des tribus légendaires ». Au programme ce soir, le premier épisode de cette nouvelle saison inédite.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







« Pékin Express, la route des tribus légendaires », l’épisode 1 du 16 janvier

Pour célébrer les 20 ans de « Pékin Express », 10 binômes d’anonymes s’élancent depuis les pieds du Kilimandjaro pour un voyage extraordinaire à travers l’Afrique. Leur parcours les mènera en Tanzanie, au Mozambique, au Lesotho et en Afrique du Sud, avec une grande finale à Johannesburg. Cette saison anniversaire promet une immersion au cœur des tribus légendaires du continent.

Dès la première étape, les candidats découvrent la Tanzanie, terre fascinante abritant plus de 4 millions d’animaux sauvages. À peine arrivés, ils plongent dans l’aventure avec une mission sur le lac Duluti, un cratère spectaculaire d’une profondeur estimée à 700 mètres, offrant un défi de taille dès le début de la compétition.



Les binômes poursuivront leur route vers la rencontre des Maasaï, un peuple fier et majestueux où courage et bravoure sont des valeurs fondamentales. En prime, un binôme chanceux vivra une soirée inoubliable au cœur de cette tribu emblématique, marquant un début d’aventure sous le signe de la découverte et de l’émotion.

« Pékin Express, l’épopée des maharadjas », présentation des binômes

– ÉTIENNE ET JUDITH

Âges : 27 et 26 ans, Surnom : Les tourtereaux du Nord

En couple depuis sept ans, Étienne et Judith ont vu leur histoire d’amour naître au collège, après une longue amitié. Fusionnels et inséparables, ils partagent tout : travail, amis, loisirs… et même leurs tenues, qu’ils aiment coordonner. Habitués à un quotidien confortable, ils se lancent dans *Pékin Express* pour tester la solidité de leur relation, s’ouvrir à de nouvelles cultures et sortir de leur zone de confort. Grande passionnée de voyage, Judith a convaincu Étienne de vivre cette aventure unique. Leur objectif est clair : remporter la compétition pour financer leur mariage et leur futur chez eux. Avec leur complicité et leur détermination, rien ne semble pouvoir les arrêter !

– PATRICIA ET ADRIEN

Âges : 58 et 30 ans, Surnom : Les amis malgré 30 ans d’écart

Patricia et Adrien forment un duo hors du commun où l’amitié dépasse les générations. Adrien, meilleur ami du fils de Patricia, s’est rapproché d’elle lors d’une période de doutes professionnels. Leur dynamique repose sur des opposés complémentaires : Adrien, un brin fainéant et peu sportif, contraste avec Patricia, ancienne obèse devenue passionnée de sport. Malgré ces différences, leurs longues marches sont toujours rythmées par des fous rires, des confidences… et parfois des éclats, leurs caractères bien trempés n’étant jamais loin de provoquer des étincelles. Patricia, énergique et franche, n’hésite pas à pousser Adrien à se dépasser. Ensemble, ils souhaitent prouver que leurs différences les rendent plus forts et que leur amitié est leur plus grande arme dans cette aventure.

– WILLIAM ET CHRISTOPHE

Âges : 56 et 54 ans, Surnom : Les deux frères

William et Christophe sont des frères inséparables, liés par une complicité profonde et une grande franchise. Bien que leurs discussions franches puissent parfois dégénérer en disputes, ces tensions s’effacent rapidement, car rester en froid leur est inconcevable. Très attachés à leur famille, ils perpétuent un rituel hebdomadaire chez leur mère depuis la perte de leur père. C’est au cours de l’un de ces moments familiaux qu’ils ont décidé de relever ensemble le défi de Pékin Express. Malgré leur lien fusionnel, leurs personnalités opposées promettent de pimenter l’aventure : Christophe, désordonné et plus décontracté, s’appuie souvent sur William, méthodique et compétitif, qui déteste perdre. Ensemble, ils devront conjuguer leurs forces et surmonter leurs différences pour avancer main dans la main dans cette aventure hors du commun.

– LIONEL ET ÉVA

Âges : 53 et 21 ans, Surnom : Le père et la fille Francs-Comtois

Lionel et Éva forment un duo père-fille complice et attachant. Lionel, papa affectueux et investi, partage avec Éva une relation forte, rythmée par leur humour commun et des chamailleries pleines de tendresse. Empathiques et généreux, ils savent que leurs petites faiblesses — le caractère bien trempé d’Éva et les étourderies occasionnelles de Lionel — ne les empêcheront pas de relever les défis de *Pékin Express*. Bien qu’ils n’aient encore jamais voyagé ensemble, leur entente naturelle les rend confiants face à cette aventure. Pour Éva, qui vient tout juste de quitter le nid familial, cette expérience est une chance unique de créer des souvenirs mémorables avec son père. Ensemble, ce duo plein de bonne humeur compte bien mettre de l’ambiance et faire vibrer chaque étape de la compétition !

– MAXIME ET HÉLÈNE

Âges : 39 et 37 ans, Surnom : Le couple internet

Maxime et Hélène, un couple récent mais passionné, se sont rencontrés il y a six mois grâce à une application. Leur coup de foudre les a rapidement rapprochés, et ils partagent déjà des projets d’avenir, comme le mariage et les enfants. Hélène, grande amatrice de voyages, espère encourager Maxime, plus casanier, à dépasser ses limites et à sortir de sa zone de confort. Leur complicité naturelle et leur communication fluide sont leurs plus grands atouts, bien qu’ils n’aient jamais encore été confrontés à de véritables conflits. Cette aventure sera pour eux une opportunité unique de tester la solidité de leur relation face aux défis, tout en créant des souvenirs inoubliables à deux.

– MATTÉO ET ESMERALDA

Âge : 22 ans, Surnom : Les cousins belges

Mattéo et Esméralda, cousins inséparables, partagent une relation presque fraternelle. Leur lien est renforcé par un humour complice, des caractères bien affirmés et des taquineries incessantes. Bien qu’ils se disputent parfois, leurs réconciliations sont toujours rapides et sincères. La perte de la mère d’Esméralda a encore solidifié leur relation, Mattéo ayant été un soutien essentiel dans cette épreuve. Esméralda souhaite aujourd’hui prouver sa force intérieure et dépasser les jugements superficiels, tandis que Mattéo, protecteur et déterminé, est là pour l’épauler à chaque étape. Plein d’enthousiasme et de solidarité, ce duo dynamique aborde Pékin Express avec l’ambition de transformer leur complicité en un véritable atout pour affronter tous les défis de l’aventure.

– OTIS ET ENZO

Âge : 19 ans, Surnom : Les copains geek

Otis et Enzo, deux étudiants inséparables, ont bâti une amitié solide depuis le collège. Partageant une passion pour les jeux vidéo, la musculation et les sorties entre amis, ils forment un duo complémentaire et complice. La perte du père d’Enzo et l’absence de celui d’Otis ont encore renforcé leur lien, leur offrant une compréhension mutuelle profonde. Malgré le tempérament parfois expansif d’Enzo, les disputes sont rares entre eux, leur amitié reposant sur une grande tolérance et une solidarité sans faille. Pékin Express sera leur première aventure loin de leurs familles et une occasion unique de sortir de leur quotidien pour affronter l’inconnu. Ils espèrent que leur complicité et leur esprit d’équipe leur permettront d’aller loin dans la compétition.

– CÉCILE ET MARION

Âges : 27 et 21 ans, Surnom : Les étudiantes

Cécile et Marion forment un duo brillant et parfaitement complémentaire. Cécile, étudiante en 6e année de Pharmacie et à l’ESSEC, s’investit activement dans des actions humanitaires en faveur de l’éducation en Afrique. Marion, passionnée de mode et de cyclisme, est en pleine préparation pour lancer sa propre marque de vêtements. Leurs chemins se sont croisés lorsqu’elles ont été élues premières dauphines de Miss France à un an d’écart, et depuis, leur amitié est née. Déterminées à dépasser les préjugés associés à leur apparence, elles sont prêtes à prouver leur résilience et leurs véritables valeurs. Cécile, compétitrice et leader dans l’âme, et Marion, plus “tête en l’air” mais pleine de créativité, comptent sur leur complémentarité pour exceller dans Pékin Express et repousser leurs limites ensemble.

– MOÂDE ET LUDOVIC

Âges : 30 et 34 ans, Surnom : Les inconnus

MOÂDE – Le bon copain sociable

Moâde est un jeune ingénieur curieux, sociable et enthousiaste, prêt à vivre une aventure hors du commun. Il cherche à découvrir de nouvelles cultures et à sortir de sa zone de confort. Grâce à son caractère flexible et empathique, il est convaincu qu’il pourra s’entendre avec son futur binôme, qu’il espère tout aussi motivé que lui. Sa personnalité originale et ses talents surprenants le distinguent : passionné par les revues scientifiques, il est également un expert du moonwalk et un chanteur lyrique accompli. Déterminé, sportif et tenace, Moâde est prêt à se dépasser face à tous les défis. Ce mélange unique de curiosité intellectuelle, de compétences artistiques et de force physique fait de lui un partenaire idéal et un candidat redoutable pour Pékin Express.

LUDOVIC – Le comptable solitaire

Ludovic, célibataire de 34 ans, est un homme franc, direct et sûr de lui. Il n’a pas peur de dire ce qu’il pense, et secrètement, il espère que son binôme sera une femme célibataire, peut-être même l’occasion de trouver l’amour. Bien qu’il reconnaisse son côté parfois têtu, il s’engage à aborder les conflits avec respect pour faire avancer l’aventure. Comptable de profession, Ludovic a peu voyagé et connaît peu les cultures non-européennes. Pour lui, Pékin Express est une opportunité unique de se surpasser et de sortir de sa routine quotidienne. Déterminé et motivé, il souhaite prouver qu’il peut être un véritable aventurier. Surnommé « Le Grand » par sa famille, il est prêt à tout donner pour honorer ce surnom et revenir fier de son parcours.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.