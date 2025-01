Panda du 30 janvier : la final de la saison 2 ce soir sur TF1

Publicité





Panda, votre épisode inédit du jeudi 30 janvier 2025 – Ce jeudi soir, TF1 termine la diffusion de la saison 2 de la série « Panda ». Au programme aujourd’hui, le dernier épisode de la saison 2.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« Panda » : votre épisode du 30 janvier

Episode 6 « Entrée, plat, décès » : Déterminé à renforcer la cohésion de son équipe, Messina invite Panda et Lola dans l’un des plus prestigieux restaurants étoilés de la région. Mais en plein dîner, un célèbre critique gastronomique s’effondre, victime d’un étouffement fatal. Tandis que la stupeur s’installe, Panda et Lola se lancent dans une enquête en cuisine et ne tardent pas à découvrir que ce décès n’a rien d’un accident. Il était prévu au menu…

« Panda » : rappel de la présentation de la saison 2

PANDA a enfin fait la paix avec son passé et se sent prêt à attaquer une nouvelle série de défis, principalement pour traquer des criminels, à condition qu’ils ne soient pas trop rapides. Entre meurtres à résoudre et enquêtes à mener, il reste fidèle à son style décontracté : tongs aux pieds, chemises à fleurs, poney à ses côtés et une sérénité presque légendaire… Mais cette fois, l’homme friand de câlins devra faire face à son plus grand défi : l’Amour.



Publicité





Personnages et interprètes

Avec : Julien Doré (Panda), Ophélia Kolb (Lola), Gustave Kervern (Messina), Hélène Vincent (Thérèse), Maxence Laperouse (Stan), Mathis Bour (Roman), Laure Osseni (Ariane), Vincent Heneine (Elliot), Laëtitia Vercken (Anouk), Théo Frilet (Guillaume), Loris Freeman (Nanthan Galois), Lexie Mermaid (Fanny Galois), Camille Galiana (Ludivine), Anaé Calvo (Lily), Julien Francioli (Vigile), Llorys Pahud-Lefranc (Sacha)