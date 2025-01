Plus Belle La Vie du 16 janvier 2025 : Morgane va très loin (résumé + extrait vidéo épisode 248 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 16 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 248 de PBLV – Morgane n'a pas dit son dernier mot ce jeudi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu'elle est écartée de l'enquête, elle ne compte pas lâcher Idriss et va aller très loin…





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 janvier 2025 – résumé de l’épisode 248

Morgane confie à Patrick qu’elle est convaincue qu’Idriss cache quelque chose. Patrick lui rappelle qu’Idriss a un alibi : il était au péage de Toulon lors du meurtre de Wesley. Mais Morgane insiste, expliquant qu’il portait un casque et aurait pu payer quelqu’un pour le remplacer. Elle souligne également qu’il a les moyens de s’offrir Maître Bataille comme avocat. Elle soupçonne même une taupe au commissariat, car l’avocate d’Idriss a accédé au dossier très rapidement. Patrick reste sceptique, estimant qu’elle exagère, et l’informe que l’agent de l’IGPN les attend.

Au commissariat, Patrick rencontre l’agent avant l’arrivée de Morgane. Il admet avoir commis une erreur en la remettant sur le terrain trop tôt et assume la responsabilité. Morgane les rejoint, mais l’agent demande à Patrick de les laisser seuls.



Plus tard, Morgane déjeune avec Jules, contrariée par l’attitude hautaine de l’agent de l’IGPN. Jules essaie de relativiser, rappelant que l’important est qu’elle garde son poste. Mais Morgane, vexée, lui rétorque qu’elle ne laissera pas Idriss ruiner sa carrière, avant de s’en aller.

Idriss revient au commissariat pour récupérer sa moto mise en fourrière. Morgane, manipulatrice, lui fait croire qu’il devra attendre le soir. Profitant de son absence, elle vole ses clés pour installer une balise GPS. Plus tard, Idriss récupère sa moto, sans se douter que Morgane, cachée à proximité, l’a équipée d’une balise GPS. Elle enfourche une autre moto et commence à le suivre discrètement.

Pendant ce temps, à la résidence, Apolline remercie une amie qui lui a donné ses cours. Steve, intrigué, découvre qu’Apolline a volé une carte étudiante. Elle le convainc de remplacer la photo sur la carte, espérant ainsi assister aux cours d’Ulysse. Bien qu’il trouve cela excessif, Steve accepte finalement. Apolline va jusqu’à appeler Flora pour lui faire croire que son cours est annulé.

Apolline est avec Ulysse après son cours et elle lui assure qu’elle l’a trouvé parfait. Ulysse annonce qu’il compte accepter la proposition de l’école pour donner des cours réguliers.

Thomas, de son côté, rend visite à Gabriel au cabinet médical. Il propose un divorce à l’amiable, mais Gabriel est bouleversé et l’accuse de prendre toutes les décisions. Thomas lui répond qu’il a engagé un avocat, Maître Bataille, et conseille à Gabriel d’en faire autant. Blessé, Gabriel lui promet de riposter et le met à la porte.

Au Mistral, Thomas confie à Barbara qu’il se sent perturbé par le divorce, surtout après avoir retrouvé un souvenir de leur mariage. Barbara lui rappelle qu’il peut être fier de ce qu’ils ont partagé et qu’il doit se concentrer sur les bons moments.

Thomas rencontre Maître Bataille et confirme sa volonté de divorcer à l’amiable, mais Gabriel, conseillé par Ulysse, décide de s’opposer fermement. Il veut transformer le divorce en bataille juridique, affirmant que Thomas l’a expulsé du domicile conjugal. Ulysse tente de le dissuader, mais Gabriel est déterminé.

VIDÉO Plus belle la vie du 16 janvier 2025 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.