Plus Belle La Vie du 29 janvier 2025 : Patrick et Morgane en danger de mort (résumé + extrait vidéo épisode 257 en avance)

Plus belle la vie du 29 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 257 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 janvier 2025 – résumé de l’épisode 257

Patrick est avec Mickaëla et prétend acheter des animaux pour sa fille de 16 ans. Mickaëla trouve cela étrange, car elle connaît habituellement tous ses acheteurs. Lorsqu’il lui demande à qui elle vend d’ordinaire, Patrick feint l’oubli. Insistant pour qu’il soit transparent, elle le pousse à donner un nom, ce qui semble la rassurer. Patrick mentionne ensuite Jane, que sa fille adore. Mickaëla lui remet alors la liste des animaux disponibles, et Patrick promet d’y réfléchir avant de donner sa réponse à Jane.

Le lendemain, Patrick rapporte tout à Ariane. Pendant ce temps, un collègue met en place une couverture en ligne : un faux site internet d’entreprise, un faux profil Facebook et une fausse fille. Patrick craint que cela ne suffise pas, mais Ariane le rassure : Morgane fera croire qu’il s’est fourni chez un autre trafiquant, qui est en réalité un indic prêt à confirmer l’histoire à Mickaëla.



Morgane retrouve Idriss et le rassure sur le bon déroulement du plan, mais il reste préoccupé. Elle reçoit alors un message confirmant que la juge Colbert débloquera 100.000 euros pour crédibiliser l’opération. Idriss l’embrasse soudainement en pleine rue, sous prétexte de rendre leur couple plus convaincant… mais Steve les aperçoit.

Pendant ce temps, Charlotte rejoint Ariane et Patrick avec une avancée : elle a obtenu des images de la vidéo-surveillance chez Dixon, où l’on distingue un homme portant un tatouage de scorpion. De son côté, Morgane retrouve Mickaëla et Idriss : l’acheteur confirme son intérêt. Elle lui montre alors des photos de sa prétendue fille avec des serpents. Mickaëla récupère les clichés et annonce qu’elle va y réfléchir.

De son côté, Steve interroge Jules, qui lui révèle que Morgane a menti : elle n’est pas chez ses parents, il vient de les appeler. Il suspecte qu’elle ait rencontré quelqu’un. Steve, hésitant, finit par lui avouer qu’il l’a vue ce matin avec un homme… et qu’ils se sont embrassés. Jules encaisse le choc et s’éloigne, déstabilisé.

Enfin, Mickaëla retrouve sa complice. Elles n’ont pas d’autre choix que de faire confiance à l’acheteur. Mais en cas de problème, Mickaëla est prête à « faire le ménage ». Un détail glaçant : elle porte le tatouage du tueur de Wesley…

De son côté au Mistral, Steve est ravi : il a décroché un entretien d’embauche. Pendant ce temps, Thomas apporte un café à Léa, qui semble mal en point. Elle doit préparer son discours pour les vœux de la mairie, et Thomas l’encourage. Mais soudain, elle fait un malaise, évoquant une hypoglycémie passagère. Elle tente de le rassurer, mais une fois partie aux toilettes, Thomas, inquiet, contacte Jean-Paul.

Au cabinet médical, Jean-Paul examine Léa, qui présente une tension basse. Il doute qu’elle puisse prononcer son discours en présentiel et propose une visio-conférence. Léa trouve l’idée intéressante mais se trouve trop pâle à l’écran. Jean-Paul plaisante alors sur les filtres utilisés par les influenceuses. Plus tard, Léa découvre sa vidéo de vœux avec un filtre ajoutant une couronne de fleurs par erreur. Elle craint le ridicule, mais le maire la félicite : les habitants ont adoré ! Pourtant, Léa reste abattue, réalisant qu’elle ne pourra jamais tout gérer à la fois.

Plus tard, Zoé sollicite Thomas pour l’aider à réviser son bac de français, mais il avoue manquer de concentration. Zoé fait allusion à son divorce et laisse entendre que, à son âge, c’est plus difficile. Thomas songe alors à abandonner.

Au bar, Thomas s’apprête à annuler son inscription au bac lorsque Gabriel arrive pour récupérer son ordinateur pour une visio. Ils s’opposent, et Gabriel lui reproche de toujours abandonner ses projets. Il lui rappelle ses randonnées avortées, mais Thomas réplique qu’il n’a jamais aimé ça. Finalement, piqué au vif, il affirme qu’il passera et obtiendra son bac !

