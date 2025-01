Demain Nous Appartient du 29 janvier : choc, découvrez qui est vraiment le Zodiaque ! (résumé + vidéo épisode 1868 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 29 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1868 de DNA – Vous allez découvrir qui est vraiment le Zodiaque ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Si vous en pensiez que le petit frère de Benny était le seul derrière les agressions, c’est raté ! Il retrouve son commanditaire… Liam !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 29 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1868

Kévin Hofaire, le petit frère de Benny, a participé aux agressions du Zodiaque. Il retrouve son commanditaire, qui doit le rémunérer… Surprise, il s’agit de Liam ! Et Kévin a réalisé la gravité de ce que fait Liam. Il lui annonce qu’il ne veut plus être mêlé à tout ça et s’en va.

Pendant ce temps là, l’enquête avance et les policiers pensent désormais que l’une des victimes pourrait être l’agresseur qu’ils recherchent. De son côté, Raphaëlle ne supporte pas le cadeau offert par Diego. Et le test de Bruno suscite une vive inquiétude chez Alex.



VIDÉO Demain nous appartient du 29 janvier – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.