Plus Belle La Vie du 9 janvier 2025 : Gabriel perd tout, Apolline ment (résumé + extrait vidéo épisode 243 en avance)

Plus belle la vie du 9 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 243 de PBLV – Gabriel va louper le départ d'Emma et Baptiste cet après-midi dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». Thomas décide de le mettre à la porte !





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 janvier 2025 – résumé de l’épisode 243

Thomas, Baptiste et Emma se préparent à partir pour ne pas rater leur avion, mais Gabriel, introuvable, ne répond toujours pas. Thomas, ému aux larmes, serre Mathis dans ses bras, puis dit au revoir à Emma et Baptiste. Pendant ce temps, Gabriel quitte le cercle de jeux où le patron lui rappelle qu’il reste redevable et qu’il aura d’autres services à rendre. De retour au bar, Kilian questionne Thomas sur le départ d’Emma et Baptiste. Thomas lui confie que Gabriel n’était pas présent. Il n’est pas rentré de la nuit et il soupçonne une rechute. Amer, il regrette d’avoir annulé l’anniversaire du bar à cause de lui et demande à Kilian de gérer seul ce matin.

Thomas a fait les bagages de Gabriel et lui demande de partir. Malgré les excuses de Gabriel, Thomas est catégorique : ses mensonges et leurs disputes incessantes ont tout détruit. Il confesse que s’il pouvait revenir en arrière, il ne l’épouserait pas. Au Mistral avec Barbara, Thomas dit qu’il est soulagé et libéré.



Apolline, furieuse, apprend au téléphone qu’elle a échoué au barreau. Elle raccroche brusquement lorsque Ulysse arrive et lui demande si elle a reçu ses résultats. Elle esquive, prétextant une envie pressante, et s’enferme dans les toilettes. Plus tard, Ulysse confronte Apolline. Elle est sur le point de lui dire qu’elle a échoué mais Ulysse pense qu’elle le fait marcher… Il lui offre une robe d’avocate et lui demande des détails sur sa performance à l’oral. Acculée, Apolline ment, affirmant avoir obtenu un 18,5.

A la résidence, Apolline, rongée par la honte, confie à Steve qu’elle a menti à Ulysse et qu’elle n’a pas eu son examen. Elle lui demande de lui fournir une fausse convention d’alternance pour repasser le barreau l’année prochaine et garder sa place au cabinet Kepler. Malgré ses réticences, Steve accepte d’aider. Pendant ce temps, Gabriel demande à Samuel de l’héberger, mais ce dernier refuse.

Morgane, toujours sur la piste du serpent, interroge Jules au bar. Ce dernier nie avoir vu quoi que ce soit, mais mentionne que Vadim était installé à une table près de la cuisine la veille. Morgane questionne Vadim, qui assure n’avoir rien remarqué et avoue que son compagnon d’un soir était une simple rencontre sans lendemain. Vadim précise être bisexuel non exclusif. Plus tard, Morgane informe Nisma que Vadim fréquente d’autres personnes, y compris des hommes. Surprise, Nisma mentionne que Vadim n’a pas d’intérêt particulier pour les serpents, mais qu’il possédait une araignée. Plus tard, Vadim, seul dans sa chambre à la résidence, est attaqué alors qu’il emballe un terrarium. L’assaillant le frappe et lui injecte une substance. Nisma le retrouve inconscient et appelle à l’aide.

