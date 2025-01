Plus Belle La Vie spoilers : Thomas et Gabriel en guerre, un retour, les résumés jusqu’au 24 janvier 2025

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 24 janvier 2025 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que c’est la guerre entre Thomas et Gabriel ! Le divorce tourne mal alors que Kilian fait une proposition à Aya. Mais celle-ci se fait agresser…

De leur côté, Jean-Paul et Léa continuent de garder leur secret mais ça devient très compliqué. Au commissariat, Patrick s’inquiète pour son ami et gendre…



A la résidence, c’est le bonheur pour Mirta, qui retrouve Robert. Et Apolline est prise dans ses mensonges…

Lundi 20 janvier 2025 (épisode 250) : Au commissariat, de nombreux non-dits induisent les policiers en erreur. Certaines révélations commencent à faire craindre à Thomas une bataille au résultat incertain. Alors qu’elle continue de mentir, Apolline est mise en grand danger.

Mardi 21 janvier 2025 (épisode 251) : Le comportement de Morgane suscite de nombreuses inquiétudes. A la résidence, une arrivée inattendue pourrait bien changer le cours des choses pour Apolline. Amoureux, Kilian fait une proposition engageante à Aya.

Mercredi 22 janvier 2025 (épisode 252) : Patrick et Ariane commencent à imaginer le pire pour Morgane. Après plusieurs semaines sans se voir, Mirta et Robert se retrouvent, enfin. Gabriel, quant à lui, à certaines exigences qu’il entend bien faire respecter.

Jeudi 23 janvier 2025 (épisode 253) : Acculé en raison de la tournure d’une enquête, Patrick est forcé d’accepter un plan qui lui déplaît. Les mensonges de Boher deviennent suspects, mais il n’a pas d’autre choix pour ne pas trahir celle qu’il aime. A la résidence, Mirta envoie un message intime au mauvais destinataire.

Vendredi 24 janvier 2025 (épisode 254) : Le plan des policiers est extrêmement périlleux. De son côté, Patrick est troublé par le comportement préoccupant de Boher. Au Mistral, un événement traumatisant vient surprendre Kilian et Aya.

