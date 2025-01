Star Academy du 12 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 12 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de samedi des académiciens.





Direction le plateau du prime pour la demi-finale. Charles a les larmes aux yeux en sachant qu’il ne reviendra peut être pas au château !







Publicité





Après la chauffe vocale, place aux répétitions de l’affrontement à capella. Et Ebony et Franck rencontrent Shaggy ! Charles rencontre ensuite Charlie Winston et ils répètent leur duo.

Place ensuite au prime. Coup d’envoi de cette première demi-finale, les prestations s’enchainent. Dans les coulisses, Sting vient serrer la main de Santa !



Publicité





Après son duo avec Charlotte Cardin, Marine reçoit un message video de Vassili Schneider.

A l’heure du verdict, Marine est finaliste tandis que Charles est éliminée. Dans le bus qui les ramène au château, Marine est sur son petit nuage ! De retour, ils mangent et Marine reparle du message de Vassili.

Star Academy, demi-finale 2 : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Ebony Franck Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 12 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.