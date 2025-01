Star Academy du 15 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 15 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de mardi des académiciens.





La journée commence tôt, direction le bus pour aller rencontrer une star internationale. Ils retrouvent Karima, qui leur annonce qu’ils vont rencontrer Lisa des Black Pink. Ils vont la rencontrer chez Sony Music.







Ils passent un moment à discuter avec elle, elle leur parle de son expérience. Et ils peuvent lui poser des questions. Et ils enregistrent une vidéo tous les quatre.

Franck et Marine rentrent au château tandis qu’Ebony va retrouver ses proches et les fans. Première étape dans son lycée. Surprise, des élèves de la chorale ont préparé une chanson pour elle ! Ebony est très émue. Ils vont ensuite chez Martine, sa grand-mère de coeur ! Toute sa famille est sur place.



De retour au château, Marine et Franck ont expression scénique avec Marlène. Elle leur avait demandé de lui prépare un slam. Elle les écoute. Marlène aime beaucoup celui de Franck. Marine passe ensuite, c’est touchant.

Ebony prend ensuite un bain de foule, de nombreux fans ont fait le déplacement.

Au château, Fanny est avec Marine et Franck. Ils vont chanter « C’est écrit » de Francis Cabrel en duo sur le prime. Et Franck et Ebony pouvoir écrire un message personnel pour remercier quelqu’un qui a marqué leur aventure, le message sera suivi d’une chanson au choix avec Marine au piano !

Ebony rentre au château. Elle raconte sa journée à Franck et Ebony. Elle est rassurée, elle sait qu’on la soutient. De son côté, Franck a un coup de mou. Il pleure, Ebony le réconforte.

