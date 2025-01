C à vous du 15 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 15 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 “Conclave” sur les retraites : les partenaires sociaux prêts à la discussion ? Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, est l’invitée de C à vous

🔵 Addiction au sucre : le témoignage d’Anna Roy, sage-femme et chroniqueuse à “La Maison des Maternelles” sur France 2, pour son livre “Énorme”



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous :

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexis Quaretti, directeur culinaire exécutif de la compagnie Oceania Cruises

🔵 Dans la Suite de C à vous : Stéphan Bern pour un nouvel épisode de la série “Bellefond” diffusé le 21 janvier à 21h05 sur France 3; et Jacques Weber & Élodie Navarre, pour la pièce de théâtre “L’injuste” qu’ils joueront à partir du 23 janvier au Théâtre de la Renaissance à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 15 janvier 2025 à 19h sur France 5.