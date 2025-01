Star Academy du 18 janvier : la seconde demi-finale ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 18 janvier 2025, la première demi-finale ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour la seconde demi-finale de la Star Academy 2023. Après l’élimination de Charles la semaine dernière, ce soir un nouvel académicien sera éliminé aux portes de la grande finale et on connaitra l’affiche de la grande finale de la semaine prochain !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 18 janvier 2025, le programme du prime 13

Ce soir, c’est le quinzième prime de la Star Academy. C’est seconde demi-finale, qui oppose Ebony à Franck ! Les élèves seront ce soir aux côtés de Youssou N’Dour, Marc Lavoinee, Zaz et Cats on Trees.

Charles et Marine sont en danger et l’un d’eux sera éliminé ce soir, aux portes de la grande finale. Celui qui aura eu le plus de votes du public sera finaliste de la Star Academy 2024 !



La liste des chansons de ce prime

Avec les artistes invités :

– Youssou N’Dour et Ebony « 7 seconds »

– Marc Lavoine et Franck « Elle a les yeux revolver »

– Zaz, Ebony et Franck sur un medley

– Cats on Trees et Marine « Sirens Call »

Les solos :

– Ebony « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche

– Franck « Comme ils disent » de Charles Aznavour

– Franck « Je vole » de Michel Sardou avec Marine au piano

– Ebony « Pause » d’Eddy de Pretto et Yseult avec Marine au piano

Les duos :

– Affrontement vocal : Ebony et Franck sur « Rolling in the deep » d’Adele

– Ebony et Franck « Parce que c’est toi » d’Axel Red

– Franck et Ebony sur un tableau chanté / dansé sur « Unholy » de Kim Petras et Sam Smith

– Marine et Franck « C’est écrit » de Francis Cabrel

– Marine et Ebony « Whithout you » de Mariah Carey

– Ebony et Charles « Writing’s on the Wall » de Sam Smith

Collégiale : « Last dance » de Donna Summer en ouverture

VIDÉO Star Academy du 18 janvier 2025, la bande-annonce

