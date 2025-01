« Meurtres à Honfleur » : votre téléfilm inédit ce soir sur France 3 (18 janvier 2025)

Publicité





« Meurtres à Honfleur » au programme TV du samedi 18 janvier 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres à Honfleur », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Hélène Seuzaret et Bernard Farcy.





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Meurtres à Honfleur » : l’histoire

Honfleur en septembre est une perle précieuse, avec pour joyau son port, où les mâts des bateaux de plaisance scintillent et se balancent paresseusement sous le regard des visiteurs. Autour du bassin en forme de U, des maisons étroites et colorées, dressées côte à côte, semblent tenir uniquement grâce à leurs colombages apparents. Vue d’en haut, l’ensemble rappelle une scène d’un tableau impressionniste.

Ce jour-là, le quai bourdonnait d’une ambiance vivante et joyeuse, animée par le marché. Mais soudain, des cris d’étonnement et de peur éclatent. On découvre dans le port un corps enveloppé dans une épaisse housse en plastique. À l’intérieur, la silhouette humaine est recouverte de gros sel et de sable : il s’agit du député Jean-Charles Villiers.



Publicité





Cette mise en scène macabre évoque la légende d’Arlequin, née au XVIIe siècle à Honfleur. La Capitaine Justine Leroy et son adjoint Vianney prennent en charge l’enquête, bientôt rejoints par l’ex-inspecteur Paul Mesnil, désormais retiré et propriétaire d’un restaurant sur les hauteurs de la ville.

Casting : interprètes et personnages

Avec Hélène Seuzaret (Justine), Bernard Farcy (Paul), Mouloud Turki (Vianney), Dominique Pinon (Kid), Mathias Mlekuz (Levere), Xavier Lemaitre (Villiers), Catherine Hosmalin (Riquita), Christelle Chollet (Sylvia), Antoine Schoumsky (Delauney) Ricky Tribord (Père Francis)