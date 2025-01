Star Academy du 27 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne de la tournée

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 27 janvier 2025 – C’est parti pour la première quotidienne spéciale tournée de la Star Academy 2024. Retour sur la victoire de Marine et ses premiers pas dans sa nouvelle vie de gagnante.











Bouleversée, Marine demande à Ebony si elle ne lui en voulait pas. Evidemment, Ebony ne lui en veut pas ! Marine a du mal à réaliser qu’elle a gagné.

Elle se prête à une séance photos avec son trophée avant de quitter le plateau de la finale. Elle pose aussi avec Michaël, qui lui souhaite beaucoup de réussite, puis avec Nikos.

Retouche maquillage et Marine fait ensuite des photos pour la presse, il est 00h44. Et Marine peut enfin retrouver sa famille : ses parents et son frère.



1h15 : nouvelle séance photos

Marine part ensuite faire la fête avec toute la promo !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 27 janvier

Rendez-vous demain à 19h pour suivre la prochaine quotidienne spéciale tournée de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.