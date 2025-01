Les apprentis aventuriers du 27 janvier : gros rebondissement, des ex en binômes (résumé + replay épisode 1)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 1 du lundi 27 janvier 2025 – C’est parti pour l’épisode 1 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9.





Laurent Maistret accueillent 6 premiers binômes qui vont s’affronter cette saison : Jean-Pascal et Delphine, Eddy et Anaïs, Hillary et Giovanni, Jordan et Julie, Ania et Zizou, ainsi qu’Enzo et Colette.







Deux équipes autres équipes se forment sur la plage. Maéva et Perle arrivent seules et découvrent leur binômes : Rémy pour Maéva et Valentin pour Perle ! Autant dire que c’est très compliqué puisqu’il s’agit de leurs ex ! Maéva et Rémy, qui ne se sont plus parlés depuis « L’île de la tentation » ne se disent même pas bonjour. Quant à Valentin, il reproche à Perle de l’avoir larguée sur les réseaux.

Et enfin, les deux dernières équipes, de célibataires, se forment : Joy et Jonathan, et Kévin et Moon. Moon et Colette révèlent qu’elles sont ex !



Laurent annonce un énorme rebondissement : une épreuve exceptionnelle attend déjà les 10 équipes avec un gros avantage à la clé ! Il ne leur révèle pas mais les 3 premières se qualifieront directement pour la finale ! Ils accéderont à la légendaire plage des Apprentis Aventuriers tandis que les 7 équipes de « loosers » devront survivre dans un camps dans la jungle.

Les apprentis aventuriers, le replay du 27 janvier

Si vous avez manqué l’épisode 1 ce lundi 27 janvier 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 28 janvier à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 2.