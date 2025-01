Star Academy du 4 janvier : le 13ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 4 janvier 2025, le prime 13 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le treizième prime de la Star Academy 2023. Après une semaine sans élimination, ce soir un nouvel académicien sera éliminé aux portes de la demi-finale et ne retournera pas au château !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 4 janvier 2025, le programme du prime 13

Ce soir, c’est le treizième prime de la Star Academy. Un prime spécial course à la demi-finale où seul le public décidera de l’élimination ! Les élèves seront ce soir aux côtés de Héléna, Gaetan Roussel, Styleto, MC Solaar et Clara Luciani.

Les nominés – Charles, Franck, Marine et Ulysse – défendront leur place sur une battle. Le public vote depuis mercredi soir pour sauver l’un d’entre eux ! On connaitra le verdict en fin de soirée.



La liste des chansons de ce prime

Avec les artistes invités :

– Gaetan Roussel et Charles « Je t’emmène au vent »

– Héléna et Marinee « Mauvais garçon »

– Styleto et Ulysse « Faut que tu m’aimes »

– MC Solaar et Franck « Bouge de là »

– Clara Luciani et Ebony « Coeur »

Les solos :

– Ebony « L’hymne à l’amour » version Céline Dion

– Ulysse « Cendrillon » de Téléphone

– Marine tableau chanté / dansé sur « I am what I am » de Gloria Gaynor

– Charles « Rise like a phoenix » de Conchita Wurst

– Franck « Pour ne pas vivre seul » de Dalida

Tous ensemble :

– l’hymne « Recommence moi »

La battle des nommés : « Je ne suis qu’une chanson » de Ginette Reno

VIDÉO Star Academy du 4 janvier 2025, la bande-annonce

Star Academy 2024, sondage des nominations de la semaine 13