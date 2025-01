Star Academy : et la gagnante est... (résumé + replay finale du 25 janvier 2025)

Publicité





Star Academy, gagnante et résumé de la finale du samedi 25 janvier 2025 – C’est parti pour la grande inale de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Toute la promo est réunie pour chanter l’hymne « Recommence moi ».





Marine et Ebony chantent ensuite leur premier duo de la soirée sur « Never enough » de The Greatest Showman.







Nikos accueille la marraine, Clara Luciani, et les artistes invités ce soir : Pierre Garnier, Amel Bent, Matt Pokora, et Sofia Essaïdi.

Damiano David, chanteur des Maneskin, chante avec Marine son titre « Born with a broken heart ». Il la félicite !



Nikos se connecte ensuite à Arras avec Houcine au QG de Marine : 2600 personnes à l’intérieur et le double.à l’extérieur ! A l’Ile-Saint-Denis, c’est Mathieu Johan que l’on retrouve au QG d’Ebony.

Sofia Essaïdi chante avec Ebony « Roxane », chanson sur laquelle elle a brillé lors de la saison 3.

Place ensuite à la battle entre Ebony et Marine sur « Tout » de Lara Fabian. Michaël avoue qu’il est impressionné mais pas surpris par leur niveau ce soir.

Houcine est avec les profs de danse de Marine tandis que Mathieu est avec Laura Flessel.

Magnéto sur Clara Luciani, la marraine de la saison, qui chante ensuite un medley avec Marine et Ebony.

Place au grand solo d’Ebony sur « All I Ask » d’Adele. Et on enchaine avec le tableau « Can’t stop the feeling » des 9 académiciens qui feront la tournée. Nikos annonce une quotidienne de la tournée du lundi au vendredi à 19h sur TF1+ à partir du 27 janvier !

On continue avec le grand solo de Marine sur « A corps perdu » de Grégory Lemarchal. Marine finit en larmes, avec une ovation du public. Sofia se dit impressionnée et émue, elle la félicite et parle d’une « interprétation poignante ». Michaël se dit bouleversé.

Après les pubs, Marine et Ebony chantent aux côtés d’Amel Bent sur un medley. Amel explique qu’on peut perdre et réussir quand même, comme ça a été le cas pour elle à la Nouvelle Star. Hugues avoue être très ému.

Ebony raconte sa Star Academy avec ses prestations les plus marquantes. Franck la rejoint, puis son père. Sofia la félicite et affirme qu’elle est une déesse.

Ebony chante ensuite avec Pierre Garnier « Adieu nous deux ». Et Marine chante avec Matt Pokora sur « Juste une photo de toi ». Pierre et Matt félicitent les deux finalistes. Malika les félicitent.

Ebony interprète son single « Unforgettable » et Marine « Ma faute ».

Marine raconte ensuite sa Star Academy avec ses plus belles performances. Marlène et Ulysse la rejoignent tour à tour.

Clara Luciani a écrit une chanson pour les élèves « Vos voix », les académiciens de la tournée la chantent pour la première fois.

Marine et Ebony nous offrent un ultime duo sur « When you believe » de Mariah Carey et Whitney Houston.

Les votes sont clos, toute la promo est réunie pour chanter « Et si tu sens », titre écrit par Grégory Lemarchal.

Marine gagnante

00h10 : c’est l’heure des résultats. Karima remercie toute la promo, et l’huissier arrive avec la fameuse enveloppe. Nikos fait durer le suspense en se connectant avec les QG ! Il ouvre ensuite l’enveloppe : c’est MARINE qui est la grande gagnante avec 65% des votes !!

Star Academy 2024, le replay de la finale du 25 janvier

Rendez-vous demain à 16h10 pour suivre le documentaire inédit « Star Academy : Les coulisses du château ».