Star Academy évaluations du 13 janvier : Franck et Ebony au top, ça s’annonce serré, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 13 janvier 2025 – C’est ce matin qu’avaient lieu des évaluations un peu particulières au château de la Star Academy 2024. Cette semaine, Ebony et Franck s’affrontent en demi-finale et ils passaient des évaluations pour remporter un duo avec un ancien élève de leur promo sur le prime de samedi.





Aujourd’hui, Ebony et Franck passaient en mode battle sur le titre sur « All of me » de John Legend puis sur une impro de danse devant Michaël Goldman, Sofia, Malika, Marlène et Hugues.







Franck et Ebony jouent au chifoumi pour déterminer qui va commencer. C’est finalement Ebony qui commence ! Elle l’interprète tout en douceur, c’est très joli. Marlène semble apprécier.

Franck enchaine. C’est là aussi très beau et les profs semblent conquis ! Ebony et Franck doivent retourner au château avant la danse. Marine les félicite et leur dit que c’est impossible de le départager.



Place ensuite à l’impro de danse en mode battle. Malika leur donne ses consignes. Il y a deux morceaux, Franck et Ebony doivent switcher à chaque fois. La première impro d’Ebony fait rire Michaël. Franck joue le jeu à fond, il défie Ebony du regard tout du long ! Round 2. Ebony est pleine d’énergie. Franck propose quelque chose de différent, toujours en jouant à fond le côté battle.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Clairement, ces évaluations étaient très serrées du côté du chant, les deux ayant livré de très belles prestations. Mais sur la danse, on a une petite préférence pour Franck, qui a beaucoup plus joué sur le côté battle qu’Ebony. Verdict des profs à venir un peu plus tard !

Star Academy, demi-finale 2 : qui doit aller en finale ?

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.