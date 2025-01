Star Academy : Franck sort du silence après son élimination (VIDÉO)

Publicité





C’est Franck qui a été éliminé de la Star Academy 2024 samedi soir à l’issue de la quatorzième semaine d’aventure, aux portes de la grande finale. Après plus de trois mois passés au château, Franck est sorti du silence en s’exprimant pour la première fois au micro de Nikos Aliagas à chaud après son élimination.





« Il y a ce côté un peu libérateur de se dire que tout ça c’est fini et qu’on va pouvoir se poser et prendre un peu de recul. Mais il y a aussi de la déception, j’avais envie d’aller jusqu’au bout » a confié Franck.







« Mais il n’y a pas de regrets, et aussi beaucoup de fierté » a-t-il poursuivi. « Et puis finalement pour l’amoureux du spectacle que je suis, c’est pas si mal cette affiche Marine / Ebony »

Concernant ce que l’aventure a changé en lui, Franck répond : « Je me trouve un peu plus généreux, dans le sens où je m’ouvre plus au monde. (…) Je ne pensais pas que j’aurai eu le culot d’entrer dans cette aventure »



VIDÉO Franck sort du silence

Retrouvez l’interview complète de Franck en vidéo sur TF1+.

