Ici Tout Commence spoiler : Billie ment à Stanislas... (vidéo épisode du 27 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Billie est en plein doute en ce moment dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Depuis que le chef Teyssier l’a sérieusement recadrée concernant sa cuisine, Billie délaisse son poste de Maître d’Hôtel et dans quelques jours, elle va même mentir à Stanislas…











Publicité





Billie se retrouve une fois de plus à solliciter la bienveillance de Stanislas du Chesnay. Cette fois-ci, elle invoque un rendez-vous médical pour justifier une absence en fin de service. Or, Stanislas, qui connaît la jeune femme comme sa poche, devine aisément qu’elle lui ment et que ce rendez-vous n’est qu’un prétexte.

Billie avoue qu’elle a en effet l’ambition de participer à la masterclass du célèbre chef Romain Valdine. Mais Stanislas souligne le fait que ce rêve pourrait bien la conduire à une impasse : doit-elle sacrifier ses aspirations culinaires pour assurer sa stabilité professionnelle en salle, ou bien tenter le tout pour le tout, au risque de tout perdre ? Stanislas accepte de la laisser s’absenter pour passer les sélections pour la masterclass mais si elle est prise, Billie devra faire un choix crucial.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Stanislas fait un aveu choc ! (vidéo épisode du 27 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1098 du 27 janvier 2025, le mensonge de Billie

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.