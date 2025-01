Star Academy : qui a été éliminé lors de la 1ère demi-finale ? Qui est finaliste ? (résumé + replay du 11 janvier 2025)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 14 du samedi 11 janvier 2025 – C’est parti pour la première demi-finale de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Marine et Charles ouvrent le bal sur « Music » de John Miles. Nikos annonce que les votes sont très serrés !





Connexion avec les régions de Charles et Marine : en Bretagne, Matthieu Johan (saison 4) est en direct, et à Lille, c’est Houcine (saison 2).







Place au medley de Santa avec Marine et Charles. Nikos demande l’avis des profs : Marlène salue la performance de Charles mais elle donne un petit point en plus à Marine.

Sting est là ce soir pour chanter « Message in a Bottle » avec Charles et Marine. Sting les félicite et Hugues trouve que Charles s’est démarqué. Sofia a préféré Marine.



Pour le grand solo, Marine reprend « My heart will go on » de Céline Dion. Sofia dit qu’elle frissonne de bonheur et de joie, elle parle d’une performance mémorable.

Après les pubs, place à Charles sur « SOS d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine.

Nikos accueille ensuite Shaggy. Il chante « Angel » avec Ebony et Franck.

Place ensuite à l’affrontement vocal entre Charles et Marine sur « Vivre » de Johnny Hallyda. Pour Sofia, Charles était au dessus.

Charlie Winston chante avec Charles. Et c’est ensuite un affrontement à capella sur « Casser la voix » de Patrick Bruel. Hugues pense que Marine était au dessus niveau interprétation. Sofia a préféré Marine aussi et remarque une fausse note de Charles.

Charlotte Cardin et Marine reprennent « Feel good ». Surprise ensuite pour Marine, grande fan de l’acteur Vassili Schneider (Le comte de Monte-Cristo) : il lui a laissé un message vidéo !

Camélia Jordana vient chanter avec Ebony et Franck son titre « Facile ».

Après les pubs, Charles et Noah « C’est dit » de Calogéro. Place ensuite au tableau de Franck sur « Heal » de Tom Odell. Michaël avoue que c’était pleinement réussi ! Nikos interroge le papa de Marine, qui est aussi un grand fan de Franck.

Charles et Marine chantent un dernier duo sur « Greatest love of all » de Whitney Houston. Place ensuite à une dernière collégiale à 4 sur « Le sens de la vie » de Tal.

Charles éliminé, Marine finaliste

23h55 : c’est l’heure des résultats. Marine est en finale, Charles est éliminé ! Les votes ouvrent désormais pour la seconde demi-finale entre Ebony et Franck.

Star Academy 2024, le replay du prime du 11 janvier

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.