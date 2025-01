Zone Interdite du 12 janvier : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 12 janvier 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Guerre entre voisins : jusqu'où iront-ils pour gagner ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 12 janvier « Guerre entre voisins : jusqu’où iront-ils pour gagner ? »

Les conflits de voisinage empoisonnent la vie de plus d’un Français sur deux. Nuisances sonores, problèmes d’entretien ou litiges liés au droit de passage peuvent dégénérer en véritables batailles où la violence atteint des sommets : intimidations, agressions verbales ou physiques, et interminables procédures judiciaires. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des voisins prêts à tout pour remporter leur guerre personnelle, souvent déclenchée par des causes parfois totalement inattendues.

Dans le Sud-Ouest, près de Bordeaux (Gironde), une querelle interminable oppose la famille de Jeanne, 94 ans, à celle de José et Mélanie. Le couple refuse de partager l’accès au chemin desservant les deux maisons et bloque régulièrement le portail de la retraitée. Mais le fils et le petit-fils de Jeanne ne comptent pas en rester là, quitte à recourir à des moyens musclés.



Dans les Bouches-du-Rhône, à Gignac-La-Nerthe, c’est une passion dévorante pour les pigeons qui sème la discorde. Un locataire nourrit des centaines de volatiles, plongeant l’immeuble dans un véritable enfer : fientes omniprésentes, balcons grillagés par des résidents excédés. À bout de nerfs, les voisins sont désormais prêts à mener une fronde pour mettre fin à des années de nuisances.

Dans les Alpes-Maritimes, la querelle de longue date entre Cédric et Agathe et leurs voisins a atteint son paroxysme : une dispute récente s’est terminée dans le sang, entraînant l’affaire devant les tribunaux. Après un tel drame, une coexistence pacifique semble désormais impossible.

En plein cœur de Paris, Hugo et sa famille doivent composer avec des voisins pour le moins particuliers : les détenus de la prison de la Santé. Jets de colis, menaces verbales, parloirs improvisés et intrusions rythment leur quotidien. Terrifiés, ils peinent à obtenir l’aide des autorités pour retrouver un semblant de tranquillité.