Star Academy sondage : Marine ou Ebony, qui voulez-vous voir gagner ?

Publicité





La grande finale de la Star Academy 2024, c’est déjà ce soir sur TF1 ! Cette saison nous a offert des moments inoubliables, des prestations spectaculaires et des émotions à couper le souffle. Maintenant, tout se joue entre Marine et Ebony, les deux dernières candidates qui ont conquis le cœur du public et des professeurs tout au long de l’aventure.











Publicité





👉 Marine : Avec sa voix cristalline, sa maîtrise technique et son incroyable polyvalence, Marine a brillé chaque semaine. Que ce soit sur des ballades émouvantes ou des morceaux rythmés, elle a toujours su captiver l’audience.

👉 Ebony : Véritable tornade d’énergie et d’originalité, Ebony a marqué les esprits grâce à son timbre unique et ses interprétations pleines d’âme. Son charisme sur scène et son authenticité ont fait d’elle une favorite pour beaucoup.

Mais maintenant, c’est VOUS qui avez le pouvoir de décider qui remportera cette finale épique ! Alors, pour qui bat votre cœur ? Marine ou Ebony ?



Publicité





Participez à notre sondage pour nous donner votre avis, à titre purement consultatif. Evidemment, seuls les votes auprès de TF1 comptent !

Star Academy, finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Ebony Marine Résultats Vote

Qui sera sacrée grande gagnante ? Marine ou Ebony ? La décision vous appartient !

Rendez-vous ce soir à 17h15 sur TF1 pour suivre la dernière quotidienne de la Star Academy 2024 et à 21h10 pour la grande finale. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.