50mn Inside du 25 janvier : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 25 janvier 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 25 janvier 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

👙 En coulisses : le salon de la lingerie

Trois jours de folie pour les exposants, comment le salon de la lingerie s’est-il totalement réinventé ?

🎤 Le portrait : Florent Pagny

Le chanteur revient parmi les coachs de la nouvelle saison de The Voice.



📹 La story : Ziggy de Céline Dion

Qelle histoire secrète se cache derrière le tube de Céline Dion ?

50mn Inside du 25 janvier 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🏝️ Le document : le Costa Rica

Nouvelle vie au Costa Rica : qui sont ses français qui ont fait le grand saut pour changer de vie ? Mais au delà de son décor de carte postale, ce nouvel eldorado tient-il toutes ses promesses ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.