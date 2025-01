Star Academy sondage, qui doit gagner : Marine ou Ebony ?

Publicité





La finale de la Star Academy 2024 approche à grands pas, et l’excitation est à son comble ! Cette saison a été riche en émotions, en performances exceptionnelles et en moments inoubliables. Après l’élimination de Franck samedi soir, deux candidates talentueuses se retrouvent cette semaine en finale : Marine et Ebony. Mais une seule pourra remporter le titre tant convoité. Alors, chers téléspectateurs, qui, selon vous, mérite de gagner ?











Marine : une voix cristalline et une présence lumineuse

Marine a su conquérir le cœur du public grâce à sa voix exceptionnelle et à son énergie lumineuse. Dès les premières semaines de l’aventure, elle s’est imposée comme une artiste en devenir, capable d’interpréter des ballades émotionnelles aussi bien que des morceaux dynamiques. Marine, c’est l’élégance et la puissance réunies, un cocktail qui pourrait bien la mener à la victoire.

Ebony : une artiste charismatique et une énergie explosive

Ebony, de son côté, est une véritable boule d’énergie sur scène. Avec son charisme naturel et son style unique, elle a réussi à apporter une touche personnelle à chaque prestation. Ebony ne se contente pas de chanter : elle vit chaque note, chaque parole, offrant au public des moments vibrants et authentiques. Sa créativité et son audace font d’elle une favorite dans la compétition.

Le choix du public

Désormais, c’est à vous, téléspectateurs, de départager ces deux artistes hors pair. Qui, selon vous, incarne le mieux l’esprit de la Star Academy ? Qui mérite de remporter l’aventure et de démarrer une carrière musicale sous les projecteurs ?



Participez à notre sondage pour nous donner votre avis, à titre purement consultatif. Evidemment, seuls les votes auprès de TF1 comptent !

Star Academy, finale : qui doit gagner ?

A LIRE AUSSI : Star Academy : le programme des évaluations et de la dernière semaine d’Ebony et Marine

Qui sera sacrée grande gagnante ? Marine ou Ebony ? La décision vous appartient !

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.