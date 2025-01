Star Academy : le programme des évaluations et de la dernière semaine d’Ebony et Marine

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 15 – Dernier dimanche au château de la Star Academy au lendemain de l’élimination de Franck et la qualification d’Ebony pour la grande finale.





Et après le débrief, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir Marine et Ebony pour leur annoncer leur programme pour cette dernière semaine d’aventure.







Star Academy, des évaluations mardi matin

D’anciens élèves seront de retour au château lundi, mais à priori la promo ne devrait pas être réunie au complet.

Mardi matin, Ebony et Marine passeront de toutes dernières évaluations. Elles interpréteront leurs singles et auront le choix sur la mise en scène et les accessoires. Et des stylistes seront là pour les préparer ! Elles termineront avec un texte, une chorégraphie ou ce qu’elles veulent afin de faire un résumé de leur Star Academy.



Mardi soir, émission de radio pour les finalistes en direct du château. Ce devrait être avec Camille Combal sur NRJ. Et les professeurs viendront ensuite dîner au château. Et le tout dernier cours de la saison aura lieu mercredi matin, il s’agira du cours de sport de Ladji !

Star Academy, finale : qui doit gagner ?

Ce sondage est terminé (depuis 20 heures). Qui doit aller en finale ? Franck 79.53% Ebony 20.47%

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.