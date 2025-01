Star Academy : suivez le showcase de Marine et Ebony ce mercredi 22 janvier (VIDÉO)

Publicité





Star Academy 2024, le showcase d’Ebony et Marine ce mercredi 22 janvier 2025 – C’est un showcase qui attend Marine et Ebony, finalistes de Star Academy, ce mercredi soir chez NRJ.











Les deux finalistes seront invitées de Camille Combal dès 16h ce mercredi sur NRJ.

Et à 18h, elles donneront un showcase dans les locaux de la radio. Il sera à suivre en direct sur NRJ, puis en replay et en vidéo sur TF1+. Et évidemment dans la quotidienne de la Star Academy de jeudi soir.

En exclusivité sur NRJ, Ebony et Marine découvriront leurs singles en avant-première ce soir !



Star Academy, finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Ebony Marine Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.