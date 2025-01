Publicité





La Grande Librairie du 22 janvier 2025 : invités et sommaire

Cette semaine, La Grande Librairie se place sous le signe de la liberté ! Cinq auteurs nous entraînent, à travers de grands romans, à briser les carcans, défier les injonctions et ouvrir les portes des prisons intérieures. Augustin Trapenard accueillera Leïla Slimani, Jean-Christophe Grangé, Gérard Mordillat, Philippe Manevy et Rim Battal.

📚 LEÏLA SLIMANI

Avec « J’emporterai le feu » (Gallimard), elle conclut en beauté sa trilogie « Le Pays des autres », une saga familiale initiée il y a cinq ans. Ce dernier volet plonge dans le Maroc des années 1980-1990, marqué par les inégalités, le conservatisme et la censure, où deux jeunes femmes luttent pour trouver leur place.



📚 JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ

Dans *Sans Soleil* (Albin Michel), un diptyque sombre sur fond d’épidémie de SIDA, l’auteur des « Rivières Pourpres » (Albin Michel/Livre de poche) explore le Paris gay des années 1980. Une enquête vibrante qui nous entraîne sur les traces du mal.

📚 GÉRARD MORDILLAT

Gérard Mordillat revient avec une nouvelle saga, retrouvant les personnages et le décor de son roman « Les vivants et les morts » (Calmann-Lévy). Alors qu’il évoquait les luttes désespérées des ouvriers face à la désindustrialisation, ce nouvel opus pourrait bien marquer la revanche des humiliés d’hier, vingt ans plus tard.

📚 HILIPPE MANEVY

Ce Normalien, originaire de Clermont-Ferrand et Québécois d’adoption, signe une fresque familiale magistrale avec son deuxième ouvrage. Sur quatre générations, il nous transporte sur les pentes animées de La Croix-Rousse à Lyon, au cœur des luttes syndicales et sociales.

📚 RIM BATTAL

Avec passion et humour, Rim Battal décortique les rouages du patriarcat dans la société marocaine. À travers l’histoire d’une jeune fille confrontée à l’exigence d’un certificat de virginité imposé par sa mère, elle démontre à quel point l’intime est politique et révèle comment la quête de liberté trouve toujours son chemin.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 22 janvier 2025 à 21h sur France 5.