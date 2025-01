Star Academy : les duos et chansons de la finale du 25 janvier dévoilés

Publicité





Star Academy 2024, liste des duos et chansons de la finale du samedi 25 janvier 2025 – C’est samedi qu’aura lieu la grande finale de la Star Academy. Qui de Ebony ou Marine remportera la victoire ?





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2024, la liste des chansons de la finale du 25 janvier 2025

En duos avec les artistes

– M.Pokora et Marine « Juste une photo de toi »

– Pierre Garnier et Ebony « Adieu nous deux »

– Sofia Essaïdi et Ebony « Roxane »

– Damiano des Maneskin et Marine « Born with a broken heart »

– Amel Bent avec Marine et Ebony sur un medley (Marine sur « Tu n’est plus là » et Ebony « Où je vais »)

– Clara Luciani, la marraine, avec Marine et Ebony sur un medley

Les solos

– Marine « Ma faute »

– Ebony « Unforgettable »

– Ebony « All I Ask » d’Adele

– Marine « A corps perdu » de Grégory Lemarchal



Les duos

– Marine et Ebony « Tout » de Lara Fabian

– Marine et Ebony « Nerver enough » de The Greatest Showman

– Marine et Ebony « When you believe » de Mariah Carey et Whitney Houston

Collégiales

– l’hymne « Recommence moi » avec toute la promo

– « Et si tu sens » avec toute la promo

– tableau chanté / dansé sur « Can’t stop the feeling » avec les élèves de la tournée

Star Academy, finale : qui doit gagner ?

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.