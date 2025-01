« The Island : l’île du bagne » : lancement ce soir sur M6 (7 janvier)

Publicité





C’est ce mardi soir qu’M6 lance « The Island : l’île du bagne ». L’expérience d’aventure la plus extrême et authentique est de retour pour une nouvelle saison inédite présentée par Loury Lag.





A suivre sur M6 dès 21h10







The Island : l’île du bagne, présentation de la saison

Au large de la Malaisie, sur l’île de Ko Tarutao, dix personnalités, trois cadreurs et un médecin se retrouveront face à un défi de survie. Ensemble, ils devront lutter pour atteindre un seul objectif : se rendre à un point d’exfiltration en l’espace de 10 jours. Ils feront face à la faim, la soif, aux intempéries, mais aussi à des victoires, des accidents, des moments de découragement, des amitiés soudées et des tensions fortes, dans une jungle à la fois magnifique et périlleuse. Cette saison, la difficulté est accrue avec un défi itinérant : pour la première fois, ils devront suivre un parcours à travers la jungle, réparti en plusieurs étapes, pour atteindre la plage d’exfiltration. Sous la direction de l’explorateur extrême Loury Lag, ils vivront une expérience de survie brute, se confronteront aux autres et à eux-mêmes, et en ressortiront transformés à jamais.

Qui sont les candidats ?

Participent cette saison :

– LUCIE BERTAUD, Combattante de boxe et MMA

– SIDNEY GOVOU, Footballeur international français

– CARINE GALLI, Journaliste sportive

– NATHALIE MARQUAY-PERNAUT, Miss France 1987 et comédienne

– PIERRE-AMBROISE BOSSE, Champion du monde du 800m

– DANIELA CAPONE, Humoriste, star des réseaux sociaux

– JULIEN COHEN, Entrepreneur brocanteur

– DELPHINE WESPISER, Miss France 2012 et animatrice TV

– TERENCE TELLE, Mannequin et comédien

– PATRICK PUYDEBAT, Comédien



Ils viennent de mondes variés : acteur, reine de beauté, athlète, entrepreneur, humoriste, journaliste sportive ou star des réseaux sociaux. Dans leur quotidien, ils brillent et repoussent sans cesse leurs limites. Mais comment réagiront-ils lorsque leur confort et leurs projecteurs laisseront place à une lutte pour survivre au cœur d’une jungle impitoyable ?

Dans ce cadre sauvage, où chaque instant est une bataille contre la faim, la soif et l’inconfort, ils devront faire preuve de persévérance, de solidarité et de créativité.

Pour survivre, leur équipement se limite au strict nécessaire : couteaux, machettes, lampes frontales, boussoles et cartes. Accompagnés de trois caméramen et d’un médecin, qui partagent leurs conditions de vie, ils seront totalement livrés à eux-mêmes…

